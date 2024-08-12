Під контролем ЗСУ в Курській області перебуває 28 населених пунктів, заявив т.в.о. губернатора Курської області.

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов розповів Володимиру Путіну про підсумки вторгнення України на територію Росії.

За його даними, захопленими виявилися 480 кв. км території і 28 населених пунктів. Також не відома доля 2000 росіян, які перебувають на території під контролем України. За його словами, в регіоні підлягають евакуації 180 тисяч осіб.

"Противник контролює 28 населених пунктів у Курській області, довжина фронту - 12 кілометрів, а ширина фронту становить 40 кілометрів", - сказав Смирнов.

Путін перервав т.в.о. курського губернатора, коли той говорив про проникнення ЗСУ.

"Послухайте, Олексію Борисовичу, це військове відомство нам доповість, яка там ширина і глибина. Ви розкажіть про соціально-економічну ситуацію і допомогу людям", - сказав він.

Населені пункти і районні центри в прикордонні Курської області спорожніли, вони займаються військовими частинами, заявив Смирнов.

"У Курській області немає чіткої лінії фронту, це ускладнює визначення місця розташування противника", - додав він.

Смирнов визнав, що завдаючи ударів по захопленим Україною російським регіонам, ЗС РФ б'ють по населених пунктах, де можуть перебувати мирні жителі Росії.

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Як пише Bild, Збройні сили України невпинно тиснуть на противника дронами, ракетами та артилерією. Росіяни були змушені викликати підкріплення, але поки що це ворогові не допомогло. При цьому, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, українське просування все ж може сповільнитися.

Видання зазначає, що в Курській області вже кілька днів поспіль панує хаос. Російська влада публічно повідомляє про нібито успішну та добровільну евакуацію місцевого населення.

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