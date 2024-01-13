А на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше атак окупанти провели неподалік Первомайського та Невельського.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

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На Лиманському напрямку захисниками відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області. А на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Війна в Україні: новини

Ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. Однак, зазнаючи постійних втрат, противник наважився лише на три штурми, які видались невдалими. Українські захисники б'ють по місцях дислокації супротивника, його позиціям і тилам.

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