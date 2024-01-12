На частині півдня України ліквідовано, зокрема, 11 ворожих гармат, два танки та 18 автомобілів супротивника.

На лівобережжі через похолодання російські окупанти скоротили кількість штурмів, але продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. "Однак, зазнаючи постійних втрат, скутий складними погодними умовами та системним підривом логістики й морального духу, противник наважився лише на три штурми, які видались невдалими", - розповіли військові.

Йдеться, що українські захисники б'ють по місцях дислокації супротивника, його позиціям і тилам. За минулу бойову добу вороже військо на лівому березі скоротилося на 15 окупантів, 11 гармат, у тому числі самохідну "Гіацинт-Б", два танки, чотири FPV- дрони та 18 одиниць автобронетехніки. Також підтверджено влучання у човен, електропідстанцію та генератор зв'язку окупантів.

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"Знищено два спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, місце зберігання пально-мастильних матеріалів, антену управління FPV-дронами", - додали у Силах оборони.

Водночас окупанти продовжують активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони. Зокрема, протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00) вони застосовували FPV-дрони та БПЛА інших модифікацій для скидання осколкових боєприпасів з уражальними функціями по прифронтових територіях. На думку українських військових, це пов’язано з намаганням противника компенсувати таким чином неможливість застосування авіації за відповідних погодних умов.

За даними Сил оборони, на бойовому чергуванні у Чорному морі зараз перебувають два російські кораблі, ще один - в Азовському. Ракетоносії противника заведені у пункти базування.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні на півдні України російські окупанти посилили тиск на населені пункти обстрілами та скиданням вибухівки з повітря. Підрозділи ЗСУ у певній операційній зоні продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра.

Утримують позиції, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці, але той не припиняє спроб безрезультативних штурмових дій, - було 11 таких атак.

Варто зазначити, що росіяни на українській землі вже зазнали величезних втрат. Загальні втрати ворога на 12 січня 2024 року у живій силі становлять приблизно 368 460 окупантів.

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