Росія за добу, зокрема, втратила два засоби протиповітряної оборони.

Втрати Росії в Україні зросли - протягом доби авіація Сил оборони нашої країни завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також чотирьох ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у п'ятницю ввечері, 12 січня. Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також один пункт управління. Крім того, знищено ворожий склад боєприпасів, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію супротивника і два засоби протиповітряної оборони.

Водночас російські окупанти використовують тактику терору, завдають ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. "Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", - повідомляє Генштаб.

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При цьому зазначає, що загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Як повідомляв УНІАН, у Силах оборони півдня України зазначали, що ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. Однак, зазнаючи постійних втрат, скутий складними погодними умовами та системним підривом логістики й морального духу, противник наважився лише на три штурми, які видались невдалими. Українські захисники б'ють по місцях дислокації супротивника, його позиціям і тилам.

РФ на нашій землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 12 січня 2024 року становлять приблизно 368 460 окупантів.

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