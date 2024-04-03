Невелика Естонія знаходиться в числі лідерів по військовій допомоги нашій країні.

З початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Прем'єр подякував уряду Естонії за розробку "Стратегії перемоги України", яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні в розмірі 0,25% ВВП протягом наступних 4 років.

Він зазначив, що Естонія відіграє лідерську роль у євроатлантичній та європейській інтеграції нашої країни. Вже в найближчі місяці очікується початок перемовин про вступ України до ЄС.

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Окрім того, сторони детально обговорили те, як Росія буде компенсувати завданих Україні збитків. Зауважимо, що на сьогодні Естонія вже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на українські потреби.

Як Естонія допомагає Україні

Нагадаємо, у лютому стало відомо про новий пакет військової допомоги від Естонії. До нього увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження. При цьому точна кількість, час прибуття та місце розташування озброєння для України не розголошувались.

Також повідомлялось, що до 2027 року Естонія виділить на підтримку України до 1,2 млрд євро. Як заявив у січні президент Естонської Республіки Алар Каріс, його держава буде підтримувати Київ стільки, скільки триватиме війна.

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