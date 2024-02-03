Таллін обіцяє "підтримувати Україну до переможного кінця".

В Україну прибули надані Естонією протитанкові ракети Javelin, відповідне рішення було ухвалене урядом цієї країни у грудні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Естонії.

Зазначається, що до наданого пакету військової допомоги також входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цього разу з нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", – зазначив голова оборонного відомства Естонії Ханно Певкур.

При цьому у відомстві додали, що точна кількість, час прибуття та місце розташування нового озброєння для України не розголошуються з міркувань безпеки.

Допомога Естонії Україні

Естонія до 2027 року збільшить підтримку України до 1,2 мільярда євро. Президент Естонської Республіки Алар Каріс повідомив, що його країна не збирається зупинятися у наданні допомоги Києву. За його словами, в Євросоюзі повинні збільшувати виробництва озброєнь, аби Україна отримувала усе їй не обхідне "не завтра, а вже сьогодні".

Додамо, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4 відсотка валового внутрішнього продукту. Країна, зокрема, передала ракети протитанкової ракетної системи Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, польові госпіталі та медичне приладдя.

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