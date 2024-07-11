Міноборони країни зазначило, що розробка і впровадження безпілотників стає вирішальним фактором у бойових діях.

Влада Нідерландів виділила 20 млн євро у спільний фонд нової коаліції із закупівлі безпілотників для України.

Як повідомило Міністерство оборони країни, мета полягає в постачанні ЗСУ мільйона ударних FPV-дронів.

"Розробка і впровадження безпілотників стає вирішальним фактором у бойових діях. В України є дефіцит безпілотників, у РФ - немає. Щоб зменшити нестачу, Латвія та Україна створили коаліцію безпілотників, до якої приєдналися Нідерланди. Мета коаліції - передати Україні 1 мільйон безпілотників цього року, а пізніше розширити поставки на інші типи безпілотників, наприклад, для розвідки", - заявили в Міноборони.

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Постачати безпілотники погодилося понад 265 компаній, з яких 9 - нідерландські.

"Україні швидко потрібно багато ударних безпілотників. Вони дуже добре зарекомендували себе на полі бою. Разом з 11 іншими країнами ми збираємося надати їх, ми підтвердили це сьогодні на саміті НАТО", - прокоментував міністр оборони Рубен Брекельманс.

Коаліція дронів

17 лютого коаліція дронів офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Крім Латвії, Великої Британії та України до коаліції долучилися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Загалом у коаліції на сьогоднішній день 14 країн.

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