Вступ до Коаліції є відкритим для охочих країн.

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України, повідомили у Міністерстві оборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - сказав Умєров.

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Зазначається, що, окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.

Коаліція дронів - що відомо

Як писав УНІАН, у січні Глава оборонного відомства Латвія Андріс Спрудс заявив, що Рига домагається прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн, щоб озброїти українські війська тисячами нових безпілотників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 лютого заявив, що група країн-членів НАТО планує реалізувати мету з постачання Україні мільйона дронів.

Міністр оборони цієї країни Грант Шаппс заявив, що Велика Британія поставить Україні кілька тисяч безпілотників. Пакет допомоги Британія готує спільно з Латвією.

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