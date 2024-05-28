Наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній Латвії.

Латвія цього року планує інвестувати у коаліцію безпілотників для України 20 млн євро. Стільки ж направлять для посилення латвійської армії дронів.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, якого цитує LSM.lv. За словами міністра, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - наголосив він.

Відео дня

Зі слів Спурдса випливає, що Латвія не лише постачатиме Україні дрони, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.

Виділені 20 млн євро направлять як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.

"Наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні", - розповів Спрудс.

Дрони на полях російсько-української війни

Безпілотники стали рятівним колом для української армії, яка змушена воювати проти переважаючих сил агресора, маючи гострий дефіцит артилерійських боєприпасів та солдатів. Про це йдеться у репортажній статті The New York Times.

Українська армія не шкодує дронів-камікадзе навіть для ударів по окремих піхотинцях ворога, і це дає потужний результат.

аналітики визнають значну перевагу ЗСУ в ефективності застосуванні дронів-камікадзе на фронті, хоча не завжди саме українці мають чисельну перевагу в дронах. Статистика показує, що українці завдають значно більше результативних ударів, ніж окупанти, і на це є певні причини.

Вас також можуть зацікавити новини: