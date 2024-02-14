За словами Бориса Пісторіуса, результат війни в Україні визначатиметься "на конвеєрі" у країнах-виробниках.

Німеччина постачатиме Україні набагато більше боєприпасів. Про це перед засіданням контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, інформує Tagesschau.

За його словами, на поточний рік лише на боєприпаси в оборонному бюджеті Німеччини передбачено 3,5 мільярда євро. При цьому очікується, що країна у 2024 році поставить Україні "у три-чотири рази більше" артилерійських боєприпасів у порівнянні з 2023 роком.

"Ми будемо продовжувати нарощувати потужності. Результат війни в Україні врешті-решт визначатиметься "на конвеєрі" у країнах-виробниках", - сказав Пісторіус.

Він додав, що підтримає "будь-яку опцію, яка дозволить забезпечити розумне й належне фінансування на оборону".

"Наприклад, якщо ми докупимо дуже необхідне озброєння – від самохідних гаубиць до ЗРК Patriot – довгострокові витрати на обслуговування також зростуть", – сказав глава Бундесверу.

Допомога Німеччини Україні

Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заплановані поставки зброї Україні. Він зазначив, що Німеччина перебуває на другому місці після США з надання допомоги Україні, а ось країнам-партнерам по ЄС варто її збільшити.

Також УНІАН повідомляв, що у січні Німеччина передала Україні нову допомогу. До нового пакету увійшли боєприпаси, ракети для систем ППО, а також зенітна самохідна установка Skynex.

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