Зокрема, Україна отримала 10 бойових машин піхоти Marder.

Німеччина оновила перелік наданої Україні військової допомоги. До нового пакету увійшли боєприпаси, ракети для систем ППО, а також зенітна самохідна установка Skynex.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини. Так, з переліку випливає, що Берлін передав Києву неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6.

Також до нового пакету увійшли:

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10 бойових машин піхоти Marder;

ракети до систем ППО IRIS-T SLM;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

зенітна самохідна артилерійська установка Skynex;

понад 9 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладчик Beaver;

понад 3 тисячі шоломів;

30 систем виявлення безпілотників;

10 радарів наземного спостереження GO12;

10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

3 тягачі HX81 та 1 причеп до них;

34 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тисяч набоїв.

Крім того, було надано більше тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.

Допомога Україні: інші оголошення

Велика Британія передасть Україні 200 ракет для ППО. Таку заяву зробив міністр оборони країни Грант Шаппс на тлі наймасштабнішого російського ракетного удару РФ по українських містах 29 грудня 2023 року.

27 грудня США оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакету допомоги на загальну суму 250 млн доларів. Як розповів держсекретар США, туди увійшли снаряди для протиповітряної оборони, інші компоненти системи протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, протитанкові боєприпаси та понад 15 мільйонів патронів.

3 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що гроші на допомогу Україні закінчилися. І без рішення Конгресу щодо запиту на додаткове фінансування, Вашингтон не зможе постачати допомогу Києву.

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