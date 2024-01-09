Він вважає, що країнам-партнерам по ЄС варто їх збільшити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати більшу підтримку Україні в 2024 році.

"Поставки зброї для України, заплановані більшістю країн-членів ЄС на сьогоднішній день, в будь-якому випадку занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", - заявив він після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, пише газета Handelsblatt.

За його словами, Німеччина на другому місці після США з надання допомоги Україні: на постачання зброї у 2024 році виділено 8 мільярдів євро, а на гуманітарну та фінансову допомогу - "мільярди".

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"Одного німецького вкладу недостатньо, щоб гарантувати безпеку України", - підкреслив канцлер.

Допомога Україні від Німеччини: що відомо

Минулого літа в Міністерстві фінансів ФРН повідомили, що надали Україні фінансову допомогу на суму в 1,55 мільярд доларів.

Восени Der Spiegel писав, що Україна отримала від Німеччини військову допомогу на суму близько 5,2 мільярдів євро.

В останній пакет німецької допомоги увійшли боєприпаси, вантажівки, бойові машини піхоти Marder, ракети до систем ППО IRIS-t, радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D і зенітна самохідна артилерійська установка Skynex.

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