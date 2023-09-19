Машини вже прибули в Україну. План доставки тримався в секреті, а в транспортуванні було задіяно 100 осіб.

Норвегія вирішила передати ЗСУ 51 гусеничну вантажівку. Машини уже прибули в Україну.

Про це оголосив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грамм, передає VG. Зокрема, мова йде про передачу 51 гусеничної вантажівки NM199, які можуть перевозити боєприпаси і продовольство в польових умовах.

"Це важливо для забезпечення поставок в райони, де немає доріг", - прокоментував міністр.

Грамм зазначив, що Україна попросила ці вантажівки, тому Норвегія виконала прохання. Він уточнив, що вантажівки, виділені ЗСУ, вже не використовувалися норвезькими збройними силами і були законсервовані. "Ця поставка не завдасть істотного впливу на оперативні потреби Норвегії", - уточнив міністр.

Видання зазначило, що вагони були перевезені з Нарвіка і прибули в Україну минулого тижня. План тримався в секреті, а в транспортуванні обладнання було задіяно трохи більше 100 чоловік.

Командир бригади "Норд" Тер'є Брюйгард зазначив, що використання таких машин для українців робить ситуацію значно гнучкішою. "Україна велика, багато рівнин і відкритих територій. Там, де колісна техніка часто застряє, гусенична набагато більш прохідна", - пояснив Брюйгард.

Підполковник Гейр Хоген Карлсен зазначив, що ці машини досить легко освоювати та використовувати. "Вони (ЗСУ-ред.) вже отримали багато аналогів, так що вони практично відразу підуть прямо на фронт і в бій", - зазначив військовий.

Підполковник Гейр Хоген Карлсен зазначив, що Україна потребує більшої підтримки Заходу як технікою, так і боєприпасами.

"Вони досить швидко програють, якщо Захід їх не підтримає. Ми перебуваємо в промисловій війні... Захід надає те, що є в наявності і те, що може зробити. У той час як росіяни мілітаризують суспільство і, не в останню чергу, промисловість, і в кінцевому підсумку отримують значну підтримку від таких країн, як Іран і Північна Корея", - зазначив військовий.

Що таке NM199

NM199 - цн норвезька версія бронемашини М113. Уточнюється також, що вантажівки будуть оснащені 12,7-мм кулеметами, які можна буде розмістити на даху лафета. На додаток, в Україну відправлено 14 контейнерів запчастин до цих машин.

Ряд країн відправили Україні бронетранспортери М113. Данія у співпраці з Німеччиною надала 54 пожертви, Албанія - 56, Литва - 72 та Великобританія - 46.

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