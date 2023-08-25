Для Нідерландів кордони України не змінювались з моменту проголошення незалежності.

Міністер оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна може застосовувати західну зброю, надану для самооборони, так ефективно, як тільки може.

В інтерв'ю "Європейській правді" вона прокоментувала можливість використання західної авіації для повернення захопленого РФ Криму.

"У нас позиція однозначна: ми ніколи не визнавали анексію Криму. Україна є точно такою, якою вона була у 1991 році, коли ви відновили свою незалежність. Це не змінилося ані після 2014 року, ані у 2022 році... Ми підтримуємо ваше право на самооборону. Ми підтримуємо вашу територіальну цілісність, визнану багатьма країнами світу", – наголосила Оллонгрен.

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За словами міністра, саме Україна веде війну, а відтак Київ сам вирішуватиме, як саме і як довго воюватиме.

"Коли ми надаємо Україні літаки та системи озброєння, то ми робимо це, знаючи, що ви використовуєте їх для самооборони і що ви поважаєте правила ведення війни, які діють і для вас, і для нас. І поки йдеться про те, що ви використовуєте зброю для самооборони, ви маєте право використовувати її так ефективно, як ви можете", – додала очільниця Міноборони Нідерландів.

Вона зазначила, що її країна поки не визначила остаточно умови передачі літаків.

"Однак поки йдеться про дії вашої армії у межах самооборони та задля відновлення вашої територіальної цілісності – у тих кордонах, які були у вас – раніше, то не моя справа визначати вашу стратегію ведення війни", – підсумувала Оллонгрен.

Винищувачі для України - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Данія планує передати Україні 19 винищувачів, а Нідерланди можуть - 42. Також бойову авіацію Україні пообіцяла Норвегія, а Португалія заявила, що навчатиме пілотів ЗСУ та інженерів пілотуванню та обслуговуванню F-16.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає зменшення в подальшому парку військової авіації України, порівняно з довоєнним часом.

У Повітряних сил на озброєнні наразі є чотири основні типи тактичної авіації, які планується замінити на один або, можливо, на два типи. І вони виконуватимуть різні функції: працюватимуть і як винищувачі, і як ударна авіація.

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