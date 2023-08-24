Норвегія стала третьою країною після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16.

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

Як повідомляє норвезький канал TV2 з посиланням на джерела, прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, де і оголосить про передачу винищувачів.

Норвегія стала третьою країною після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16.

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Україна отримає літаки F-16 - що сьогодні треба прочитати й знати

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня речник Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав, що Україна сподівається отримати F-16 в гарних модифікаціях.

При цьому він впевнений, що з ракетами, які Україна хоче бачити в F-16, особливо проблем не має бути. Але є питання в грошах, оскільки кожна ракета коштує чимало.

Раніше, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів.

Видання Defence Express написало, що союзники передадуть Україні вживані версії винищувачів F-16, які проходили модернізацію у минулому столітті. Йдеться про версію F-16 MLU. Водночас зауважувалось, що не слід відкидати сценарій, що деякі винищувачі можуть пройти певні додаткові модернізації у найближчому майбутньому.

За словами Ігната, для захисту свого неба Україні потрібно 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва.

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