У районі Мирного російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми.

На Запорізькому напрямку 38-та окрема мотострілецька бригада РФ зазнала 95% втрат особового складу.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш". Повідомляється, що агент руху з числа військовослужбовців 38-ої ОБрП РФ розповів про те, що на Запорізькому напрямку дуже "жахлива ситуація".

"У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми. Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% особового складу", - розповів агент руху.

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Агент додав, що такі випадки не поодинокі на цій ділянці фронту. Акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Армія РФ накопичує резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області, заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Мало подається інформації про те, що російська армія активно готується до наступальних дій у районі Работиного. Росіяни активно завозять у порт Маріуполя військове спорядження і техніку. Вони намагаються повністю забезпечити угруповання військ на півдні. Думаю, що найближчим часом вони почнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області і можливо південно-східній частині Донецької області", - попередив експерт.

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