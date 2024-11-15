Одеса зазнала масованої комбінованої атаки: жахливі наслідки ударів (фото)

Ворог запустив дві керовані авіаційні ракети з акваторії Чорного моря та 29 ударних БпЛА.

Вночі Одеса зазнала масованої комбінованої атаки, яку здійснила окупаційна російська армія. Загинула молода жінка, поранено 10 людей, серед яких – дитина.

Як повідомили у Повітряних силах ЗС України, у ніч на 15 листопада, починаючи з 21.00 четверга, противник завдав по Одещині комбінованого удару.

Зокрема ворог запустив дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із акваторії Чорного моря та 29 ударних БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та тимчасово окупованого Криму. Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти дронів. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині.

Відео дня

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки в Одесі загинула 35-річна жінка - жителька п’ятиповерхового житлового будинку у спальному районі міста. Постраждали 10 людей, з них 8 із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Серед поранених – дитина.

"Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться у повідомленні.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

За даними мера Одеси Геннадія Труханова, жінка, що загинула, була вдома: ліжко, на якому вона спала, знаходилося біля вікна. Загалом руйнування, пожежі, які відбулися внаслідок атаки РФ, зафіксовані в 7 місцях міста. Як відзначив міський голова, комунальники працювали протягом ночі та їм вдалося відновити трубопровід, що був пошкоджений у декількох місцях. Планується, що протягом кількох годин опалення у понад 200 житлових будинках, медичних, освітніх тощо закладах буде відновлено.

Начальник департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич уточнила, що пошкоджено дві школи та три садочки - вибиті вікна, рами тощо.

"Болісний і звичний алгоритм, нам вносять безлад - ми знову ремонтуємо, носимо, чистимо, лагодимо. Що за свідомість така спотворена, рушити житло, дитячі заклади, лікарні, вбивати, калічити. Що за виховання таке…", - констатує Буневич.

Російська атака на Одесу

Нагадаємо, Одеса була під масованою атакою армії РФ, в місті спалахнули пожежі, пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Без теплопостачання залишилося 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи.

Котельня також обслуговувала один із пологових будинків міста, де зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля. Загинула жінка, серед постраждалих – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеня важкості перебуває в лікарні. Також у важкому стані госпіталізовано 22-річного хлопця. Інші постраждалі – у стані середнього ступеня важкості.

Вас також можуть зацікавити новини: