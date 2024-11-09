Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, щонайменше 10 автівок знищені вогнем.

Проти ночі 9 листопада російська окупаційна армія завдала чергової атаки по Одещині дронами типу Shahed-136, загинула жінка, ще понад десять отримали поранення.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, збройні сили РФ здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю. Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років.

"Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем", - йдеться у повідомленні.

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Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як уточнила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, загиблу жінку, вік якої уточнюється, знайшли під завалами зруйнованого будинку. Її чоловік та дитина госпіталізовані.

За даними пресслужби мерії, вночі внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів міста.

Як зазначив в. о. Одеського міського голови Олександр Філатов, зранку на локаціях розпочинають роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА.

У регіональному главку ДСНС додали, що рятувальники, разом з добровольцями, усю ніч ліквідовували наслідки російського терору.

"Виникло загорання десятків автомобілів. Також ліквідовано пожежу в складському приміщенні", - розповіли в управлінні.

Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, в тому числі - дитині. Піротехніки обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Війна в Україні - атаки на Одесу

Нагадаємо, проти ночі 8 листопада російські загарбники завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та Одеській області. Загинув 46-річний чоловік, ще 9 отримали поранення.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, в приватному секторі пошкоджено понад 20 житлових будинків. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках, в складських приміщеннях, загорілися автівки одного з підприємств. Значних пошкоджень зазнав навчальний заклад – одна із найстаріших шкіл Одеси (ліцей № 125).

Як повідомляв УНІАН, у жовтні російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2 тисячі 23 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

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