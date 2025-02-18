Ці дрони можуть летіти зі швидкістю 550-600 км/год, кажуть у розвідці.

Російська Федерація наразі налагоджує виробництво реактивних "Шахедів", що летітимуть на 2 500 км. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Росія налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed-238 – Гєрань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км", – йдеться у повідомленні ГУР.

Також встановлено, що виготовлені на заводі у місту Єлабуґа БПЛА "Гєрбєра", які раніше виконували імітаційну функцію, ворог почав споряджати бойовими частинами ОФБЧ-2,5 виробництва підприємства "Базальт" та інженерними боєприпасами КЗ-6. Для приведення бойової частини в дію використовується підривник, підключений до польотного контролера через твердотільне реле RUICHI SSR-10DD.

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Крім того, з початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 ("Гєрань-2", "Гарпія"). Новий вид бойової частини вагою 90 кг; польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесені з носової частини у хвостову; в конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

Водночас, як інформують у розвідці, на завадозахищеній 8-канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено наліпку з маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts", а також номером, що вказує на виробництво торік.

"Спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати "Шахедів" серії "Ы" виробництва Ірану та РФ, тому виявлений стікер, ймовірно, використаний для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени", – вважають розвідники.

Зазначається, що дедалі частіше Росія використовує продукцію виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США, ЄС тощо. Наприклад, у згаданій 8-канальній антені останніх версій Shahed-136 замінено програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США. Йдеться, що замінили цю схему, яка є критично необхідною складовою CRP-антени, на інтегральну схему Beijing Microelectronics Technology (КНР).

Водночас безпілотники, вироблені на потужностях особливої економічної зони "Єлабуґа", на додачу до "Ы" отримали нову серію – "Ъ". Натомість дрони, вироблені на електромеханічному заводі "Купол" (Іжевськ, РФ) – серію "КЦ" на додачу до попередніх "К" та "КБ".

Також є інформація про те, що крім 8-канальних антен "Комєта М8", у виробництві ворожих ударних безпілотників використовуються нові російські 12-канальні CRP-антени "Комєта".

Для зйомки та передачі відеозображення ураження цілі росіяни використовують одноразові Telegram-боти та міні електронну-обчислювальну машину Raspberry Pi, вебкамеру, 3G/LTE-модеми.

Удари "Шахедами" по Україні

Росія щоночі запускає по Україні "Шахеди". 18 лютого ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Кіровоградській області. Сталося це в Долинській, є постраждалі.

Водночас під час атаки 16 лютого на Миколаїв, внаслідок якої була пошкоджена теплова електростанція, росіяни застосували дрони типу Shahed з 12-канальними антенами. Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, такі дрони армія РФ почала використовувати у 2025 році. Посадовець уточнив, що пошкодження комунікацій, важливого обладнання цивільної інфраструктури сталося не через падіння уламків, а саме через влучання.

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