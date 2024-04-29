Нова американська зброя допоможе Україні протистояти російським атакам, але може пройти деякий час, перш ніж країна зможе перехопити ініціативу.

Україна отримала вкрай необхідний поштовх у війні, коли минулого тижня Конгрес США схвалив довгоочікуваний пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів.

Про це пише Business Insider. Проте Україна все ще стикається з серйозними перешкодами у своєму прагненні повернути захоплені Росією території. Головною проблемою є нестача новобранців.

"Україна потребує мобілізації більшої кількості солдатів. Вони перебувають на полі бою вже два з половиною роки, і це з урахуванням неймовірної втоми, психологічних травм і важких умов перебування в окопах на передовій дійсно буде фактором моралі", – сказав в інтервʼю CNN колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг.

Україна вже давно зіткнулася з проблемою набору достатньої кількості військових для оновлення своїх Збройних сил, сильно виснажених після більш ніж двох років жорстокої війни з Росією. Згідно з повідомленнями, підрозділи на передовій серйозно перевантажені, і в деяких випадках військам доводиться воювати тижнями, перш ніж їх відводять від лінії фронту для відновлення, пише видання.

Окрім нестачі людей, Сили оборони України також відчувають серйозний брак артилерії та боєприпасів. Проте очікується, що ухвалення американського законопроекту про надання допомоги полегшить ці проблеми.

Однак Марк Гертлінг не вважає, що лише зброя дозволить Україні повернути втрачені території.

"Правду кажучи, і я знаю, що деякі з моїх побратимів-артилеристів дорікнули б мені за це, але артилерія і далекобійні системи не виграють війну", – додав він.

За словами Гертлінга, нова американська зброя допоможе Україні протистояти російським атакам. Але може пройти деякий час, перш ніж країна зможе перехопити ініціативу.

"Отже, ми побачимо, як фронт трохи стабілізується протягом наступних кількох тижнів, а потім, якщо Україна зможе не лише мобілізувати солдатів, навчити їх, залучити до наступальних операцій, але й отримати можливість відвоювати територію, ми зможемо це зробити. Це те, на що я розраховую", – додав генерал-лейтенант.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на передовій зафіксовано 93 бойових зіткнення. Тільки на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак, а на Авдіївському – 18. Ворог атакував і на інших напрямках. До прикладу, на Новопавлівському окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Тим часом росіяни не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог намагається взяти місто у лещата. Також по населеному пункту загарбники ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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