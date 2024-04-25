Зараз ресурсів достатньо для того, щоб підтримувати Україну протягом усього 2024 року, каже Салліван.

24 квітня Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні, документ вже підписав американський президент Джо Байден. Тепер в адміністрації зʼявилися ресурси для подальшої підтримки нашої країни.

Після схвалення допомоги, у США тепер достатньо ресурсів для того, щоб підтримувати Україну протягом усього 2024 року. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Я дійсно очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року", – сказав він під час брифінгу.

Допомога Україні від США: це варто знати

20 квітня Палата представників США після кількамісячної затримки схвалила законопроект про підтримку України, де передбачені витрати американського бюджету на рівні 60,84 млрд доларів.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль наголошував, що ці кошти розподілять по кількох напрямках. Так, 49,9 млрд доларів скерують на оборонні видатки, 7,8 млрд доларів – це потенційна бюджетна підтримка, 1,57 млрд доларів – економічна допомога. Ще 400 млн доларів – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Вже вночі 24 квітня його разом із кількома іншими документами щодо підтримки іноземних держав схвалили у Сенаті США. Після пакет підписав президент США Джо Байден.

Того ж дня США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на загальну суму 1 млрд доларів. До нього увійде потрібне українським військам озброєння. Зокрема, передадуть боєприпаси для HIMARS, ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, 155 мм артилерійські снаряди.

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