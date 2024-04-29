Російські окупанти намагаються обійти місто околицями біля сіл Іванівське і Богданівка.

Російські окупанти, щоб взяти Часів Яр "у лещата", намагаються обійти місто околицями, а також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.

Про оперативну ситуацію в районі міста розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, в самому місті російської армії немає.

"На околицях були спроби і намагання ворога обійти Часів Яр біля селища Іванівське і Богданівка. Ворог має на меті таким чином "взяти в лещата" місто і обійти його по колу. Всі спроби і намагання ворога придушуються нашим підрозділами. Ворог відкидається на попередні позиції, де він намагався проводити штурми", - акцентував Волошин.

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Крім того, російська армія накриває місто щільним артилерійським та мінометним вогнем. "Лише за минулу добу було зафіксовано 170 ворожих мінометних та артилерійських обстрілів на цьому напрямку. Це, у порівнянні з попередньою добою, дещо менше. Проте, ворог не полишає спроб і продовжує штумувати та здійснювати активний артилерійський та мінометний вплив на місто Часів Яр", - підкреслив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що на Східному фронті ситуація загострилась, але контрольована силами оборони. "Звичайно, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Противник, створивши значну перевагу в силах та засобах, атакує на деяких напрямках, має тактичні успіхи. Проте, його спроби на деяких напрямках не вдаються до успіхів", - сказав він.

Бої за Часів Яр: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітика та співзасновника DeepState Романа Погорілого, українському війську вдалося стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, однак обстановка може змінитися.

Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про загострення ситуації на фронті. За його словами, на Краматорському напрямку найгарячішими точками фронту залишаються Іванівське та Часів Яр.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що обстановка довкола міста Часів Яр складна, але контрольована Силами оборони.

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