До лікарень госпіталізовано сімох людей, включно з дитиною, яка перебуває у важкому стані.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що семеро людей, яких було поранено внаслідок нічної атаки росіян на Одесу, наразі перебувають у лікарнях. Серед госпіталізованих дитина у важкому стані.

Як повідомив голова РВА Юрій Крук, в результаті російського нічного терору в Одесі постраждала 21 особа, зокрема, четверо дітей.

"Одна людина загинула - 49-річний охоронець приватного закладу. Наразі 7 людей, у тому числі одна дитина, що знаходиться у важкому стані, госпіталізовано до міських лікарень, де їм надається уся необхідна допомога", - зазначив він.

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Нічні удари російських окупантів пошкодили п’ять дитячих садочків, десятки автівок, фасади, дахи та вікна понад 44 будинків, з них 25 – пам’ятки архітектури XIX-XX ст., які, за словами Крука, були серцем історичного центру міста Одеса.

"Удари по таким обʼєктам це терористичний злочин проти людства. Що намагалася держава-терорист там знайти? Зосередження військових чи склади з боєприпасами? Навіть фашисти такого не робили за часів Другої світової війни", - наголосив він.

Голова РВА підкреслив, що наразі усі відповідні служби задіяні у ліквідації наслідків ракетної атаки, роботи тривають.

Нічна атака РФ по Одесі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи атакували Одесу 19 ракетами різного типу.

Українським військовим вдалося збити 9 із них: 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Під удар окупантів потрапили житлові будинки та будівля Спасо-Преображенського собору у самому центрі міста - там зафіксовані значні руйнування. Вибуховими хвилями також винесло вікна та двері у десятках житлових будинків та адмінбудівлях.

Як відомо, це вже п’ята ніч поспіль, коли росіяни нещадно обстрілюють Одесу ракетами різного типу та безпілотниками.

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