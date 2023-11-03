Ворог атакував на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

Протягом цієї доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Протягом доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнень, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили сім атак. Водночас, противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, як зазначається, ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційних ударів в районах Пролетарського Харківської області та Серебрянського лісництва, Сіверська Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Торське, Роздолівка Донецької області.

Відео дня

На Бахмутському напрямку ворог, як поінформували в Генштабі, 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Також вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового. Там же орог завдав авіаційного удару. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське. Загалом тут Сили оборони відбили 17 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де Силами оборони відбито 14 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зведені мовиться, що на Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Благодатне.

"На Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське", - додали в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні: новини

Російські загарбники 2 листопада найбільше намагалися наступати на Мар'їнському напрямку, але атаки ворога відбито Силами оборони України. Протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. На Бахмутському напрямку противник 6 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському напрямку ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне та Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак.

Вас також можуть зацікавити новини: