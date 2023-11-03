Зокрема, завелика протяжність фронту заважає наступальним операціям, бо для утримання лінії оборони треба залучати більшу частину мобілізованих сил.

Розвідка Великої Британії назвала фактори, які заважають Збройним силам України та російським загарбникам прорвати лінії оборони на фронті. Перш за усе, географічний маштаб конфлікту заважає наступам.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. За їх даними, обидві сторони намагаються щосили зібрати незадіяні ударні сили, здатні здійснити прорив, оскільки більша частина їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання лінії зіткнення довжиною 1,2 тисячі км.

"Впродовж останніх тижнів в операціях спостерігалося продовження тенденції, встановленої з початку війни: за інших рівних умов, рівновага сухопутних боїв, як правило, сприяє силам, що обороняються", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як відзначає розвідка, на півдні просування українських сил залишається відносно статичним поміж двох головних ліній добре підготовлених оборонних позицій Росії. Водночас, довкола міста Авдіївка у Донецькій області повномаштабний російський штурм зазнав краху через міцну українську оборону.

"З високою імовірністю, головним фактором цього явища стало відносне обмеження можливостей тактичної авіації: обидві сторони підтримують надійну протиповітряну оборони, перешкоджаючи бойовим винищувачам забезпечувати ефективну повітряну підтримку для наступів", - наголошує розвідка.

Залужний заявив, що прориву фронту не буде

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ.

Залужний додав, що згідно з початковим задумом військового командування України, ЗСУ мали б під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 км на день. Очікувалось, що за чотири місяці наші захисники зайдуть до тимчасово окупованого Криму. Ще на початку наступу ЗСУ загрузли в безпрецедентних мінних полях на головному напрямі наступу.

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