За його словами, на сході є два найактивніших напрямки – Бахмутський та Лимано-Куп’янський.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий наголошує, що російські окупанти понад усе хочуть зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо контратак російських загарбників. "Ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Відтак він постійно стягує туди резерви. Він намагається іноді контратакувати. Проте ми бачимо цю тенденцію і постійно вражаємо ворога вогнем, відповідними ударами гасимо спроби контратакувати", - зауважив Череватий.

Так, зазначив він, за весь останній час у окупантів не було успіхів у контратаках.

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"На східному напрямку у нас є два найактивніших напрямки. Це Бахмутський, де Сили оборони утримують ініціативу, проводять штурмові дії, видавлюють ворога. Ворог намагається контратакувати, посилено завдає артилерійських та авіаційних ударів. Проте успіх і ініціатива залишаються за українською стороною", - розповів Череватий.

На Лимано-Куп’янському напрямку, зауважив він, ворог атакує позиції українських військ, також застосовуючи всі види ураження.

"У нашій операційній зоні за цю добу було нанесено більше 1 тисячі 150 артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. Відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких 121 окупант був знищений, 256 зазнали поранень", - сказав речник.

Крім того, додав він, знищено було, зокрема чотири ворожих танки, дві самохідні артилерійські установки, чотири бойові машини піхоти, два міномети та кілька безпілотників.

Ситуація в Бахмуті

Сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня Сили оборони України щодня просувались, звільнено територію 7 кв. км.

Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв. км.

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