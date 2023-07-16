ЗСУ протистоять підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ.

Збройні сили України зберігають ініціативу біля Бахмута, але загарбники окопуються в самому місті і стягують туди елітні підрозділи.

"На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони", – сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Зазначається, що з боку РФ там воюють підрозділ армійського резерву Барс, підрозділ Шторм-Z, підрозділи спецназу та повітряно-десантних військ. Бахмут має для противника не тільки військове, а й пропагандистське значення.

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"Якщо говорити загалом – ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами. Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби", – пояснив Череватий.

Війна в Україні - ситуація у Бахмуті

За даними Генштабу, за останню добу на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки південно-західніше Андріївки Донецької області.

Нещодавно ЗСУ вдалося взяти під вогневий контроль входи, виходи і переміщення загарбників по знищеному місту, оскільки вони зайняли панівні висоти.

Станом на 10 липня Сили оборони деокупували 24 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

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