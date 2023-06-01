Підрозділи ЗСУ трохи просунулися в районі Білогорівки Луганської області.

Російські окупанти, ймовірно, планують наступати на Хромово в Донецької області. Загарбники посилили артилерійські обстріли на цьому напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що 31 травня росіяни здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив про безуспішні наступальні операції росіян поблизу Оріхово-Василівки та Білої Гори

У свою чергу один з російський військовий блогер стверджував, що окупанти мають на меті захопити Хромово, щоб створити умови для майбутніх зусиль для просування в напрямку Краматорська. За його словами, загарбники посилили артилерійські удари в цьому напрямку.

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Крім того, він стверджував, що бої тривають між Іванівським і Кліщіївкою, біля самої Кліщіївки тривають позиційні бої. За його словами, сили регулярної армії РФ, добровольчі формування і сили безпеки так званої "ДНР" займають позиції в Бахмуті, а "вагнерівці" продовжують свою постійну допомогу на місці.

Водночас підрозділи Збройних сил України трохи просунулися в районі Білогорівки Луганської області.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

В області не припиняються бої. Найгарячішою точкою довгий час залишалося місто Бахмут.

20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про захоплення міста після багатьох майже 10 місяців жорстоких боїв. Пізніше він анонсував виведення своїх найманців з міста і передачу контролю регулярним військам РФ.

У свою чергу представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що РФ заводить у Бахмут десантно-штурмові та мотострілкові війська. При цьому на кілька днів окупанти припинили наступ.

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