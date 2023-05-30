Українські воїни контролюють південно-західні околиці Бахмута, зазначила заступник міністра оборони.

На Бахмутському напрямку російські окупанти наразі наступальних дій не проводять, але продовжують обстріли та перегруповують сили.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. За її словами, ворог не полишає мету повністю захопити Донецьку та Луганську області. Вона поінформувала, що інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

"На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить. Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ. Наші війська контролюють південно-західні околиці Бахмута. На півночі та півдні передмістя Бахмута рух наших військ декілька днів тому призупинено для виконання інших військових задач. Які, власне, виконуються", - зазначила Маляр.

Відео дня

Ситуація на Бахмутському напрямку - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 травня, в Міноборони зазначили, що інтенсивність наступу російських військових та найманців на Бахмутському напрямку знизилася через заміну "вагнерівців" на регулярні підрозділи. "Вагнерівці" виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходить регулярна армія.

Видання The Wall Street Journal писало, що російські загарбники зайшли в глухий кут у Бахмуті і скоро втратять це місто.

Вас також можуть зацікавити новини: