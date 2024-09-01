Поблизу Лукʼянців ворог провів перегрупування штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

Протягом ночі штурмова група російських окупантів намагалася дістатися у район агрегатного заводу Вовчанська. Українські захисники вчасно їх виявили та знищили.

В ОТУ "Харків" в Telegram повідомили, що у Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Зазначається, що в районі населеного пункту Тихе противник нарощує систему РЕБ та посилює передові позиції розрахунками АГС.

Зазначається, що на Харківському напрямку російські окупанти здійснювали обстріли позицій наших військ із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків вздовж лінії бойового зіткнення та територіальних громадах прикордоння.

Відео дня

"В районі населеного пункту Глибоке переміщення особового складу противника має поодинокий характер через високу активність ударних БпЛА Сил оборони. Відмічаються випадки відмов військовослужбовців армії РФ від виконання бойових завдань", - зазначають в ОТУ "Харків".

В повідомленні сказано, що поблизу Лукʼянців ворог провів перегрупування штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу та змінив позиції мінометних розрахунків.

Зазначається, що в районі Стариці переміщення особового складу противника має поодинокий характер з метою евакуації санітарних втрат та проведення логістичного забезпечення.

За повідомлення ОТУ "Харків", Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 104 істоти, з них безповоротні - 38, санітарні - 66.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 70 одиниць озброєння та військової техніки. Знищено 54 укриття для особового складу, 3 місця зберігання боєприпасів, одне місце зберігання паливно-мастильних матеріалів, 3 стартових майданчики запуску БпЛА.

Ситуація на фронті станом на 1 вересня 2024 року - головні новини

31 серпня по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень, з них на Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

За минулу добу українські військові ліквідували 1350 російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: