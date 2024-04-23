Нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати ворога вже не одну добу.

Російські окупанти намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки та прорватися до Часового Яру. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, на східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась, "проте без таких великих суттєвих змін". При цьому спікер наголосив, що найгарячішими напрямками є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Водночас ситуація складна, але контрольована Силами оборони.

"Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію, яка завдає ударів КАБами і ФАБами", - наголосив Волошин.

Він зазначив, що окупанти за будь-яку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки та прорватися до Часового Яру.

"Нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку", - розповів військовий.

Речник уточнив, що ворог дещо зменшив кількість масованих атак у напрямку населеного пункту Бердичі та намагається обійти село з боку Очеретиного. При цьому противник продовжує штурмувати район Красногорівки.

"Його прагнення наразі не мають успіху і це передусім завдяки звитяжності наших воїнів", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що приємними новинами є можливість надходження до військових вже в найближчий час від партнерів України техніки і озброєння.

"Це дасть можливість покращити та змінити ситуацію як на Бахмутському, так і на Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Це допоможе досягнути технічну перевагу над противником, зокрема, й у високотехнологічних видах зброї, у створенні умов для перехоплення стратегічної ініціативи у ворога", - резюмував Волошин.

Ситуація на Сході України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що росіяни на напрямку Красногорівка - Нетайлове не використовують техніку, намагаючись просуватися малими групами.

Він зазначив, що ворог накопичує свій особовий склад, намагаючись просуватися малими групами, і десь закріплюватися, а завдання Сил оборони його знищувати.

Також ворог використовує авіацію в напрямку наших позицій і по тилах, по цивільних об'єктах, тероризуючи населення. Цехоцький сказав, що росіяни намагаються зробити хаос і паніку, але ситуація контрольована.

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