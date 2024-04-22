Росіяни майже знищили це місто.

Ситуація навколо міста Часів Яр (Донецька область) складна, але російської армії в місті немає. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Ворог тисне. Ситуація навколо міста Часів Яр складна, але Сили оборони наразі контролюють обстановку. Ворожої російської армії, хочу наголосити, в місті немає", – заявив він.

Волошин зазначив, що після масованих артобстрілів, авіаударів, противник залучає бронетехніку, намагається закидувати свої штурмові групи, щоб вибивати наші підрозділи із займаних позицій і мати якийсь певний тактичний успіх на полі бою. За його словами, там безперестанно працює ствольна артилерія і РСЗВ ворога.

Відео дня

"І також працює досить щільно російська авіація, яка закидає нас КАБами і ФАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру міста. Вони його вже майже знищили, але там ще проживають люди – близько 680", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

Він зазначив, що російська армія наразі намагається захопити місто, навіть не рахуючись із втратами особового складу і техніки.

"Вони штурмують, але не закріплюються на позиціях. Наші захисники їх відбивають і російська армія відкочується на свої попередні місця, де вони накопичували сили і засоби для нанесення ударів", – сказав Волошин.

Речник також наголосив, що що в середньому 85% втрат як в живій силі, так і в техніці противник несе саме на Східному напрямку. Для прикладу, за 6 місяців боїв на одному з напрямків воїни штурмової Таврійської бригади знищили понад 300 одиниць ворожої техніки – це приблизно три ворожі бригади.

"І втрати ворога в зоні нашої відповідальності за минулий тиждень склали : особового складу 4845, 50 танків, 95 бронемашин, 95 гармат і мінометів, 17 протитанкових засобів, 4 засоби ППО, 204 одиниць автомобільної техніки і велика кількість БПЛА різних типів. Також було знищено 165 пунктів управління і 25 російських складів з боєприпасами", – розповів Волошин.

Бої за Часів Яр

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Він наголосив, що якщо ЗСУ встоять, плани Росії почати контрнаступ у червні будуть розтрощені.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи шанси військ РФ захопити Часів Яр за два-три тижні, зазначив, що навіть якщо ворогу вдасться напівоточити Часів Яр, це не означатиме, що вони зможуть захопити місто.

Він зазначив, що російські окупанти зараз тільки інтенсифікували дії в районі Богданівки, і вони ніяк не можуть остаточно вирішити питання із закріпленням та захопленням Іванівського. При цьому Коваленко додав, що допоки не буде захоплено ці села, говорити про якийсь великий серйозний наступ на Часів Яр з метою захоплення міста не можна.

Вас також можуть зацікавити новини: