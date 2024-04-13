Найгарячішими були Новопавлівський та Бахмутський напрямки.

На фронті за минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень, найгарячішими були Новопавлівський та Бахмутський напрямки. По це повідомляє Генштаб у своєму ранковому зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

Відео дня

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.

Новини з фронту

Як повідомили аналітики DeepState, російські війська у Донецькій області окупували село Богданівка та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького.

Також тривають ворожі атаки на Нетайлове та Уманське, на підступах до даних сіл ворог зумів закріпитися. Тривають важкі бої у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці. Відновилися активні бойові дії на південному сході від Вугледару.

Вас також можуть зацікавити новини: