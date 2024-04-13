Аналітики зазначають, що ворог збирає резерви для битви за Часів Яр.

Російські війська у Донецькій області окупували село Богданівка та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького. Про просування російських загарбників у Telegram повідомили аналітики DeepState.

"Бахмутський відтинок — ворог атакує в районі Виїмки. Кацапи зайняли Богданівку, сьогодні з'явилося відео невдалої спроби відбити частину села у ворога. Продовжують атакувати піхотою та накатами техніки на Часів Яр", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Іванівському стабільна ситуація, ворог не має повного контролю за селом.

Відео дня

Крім того, повідомляють аналітики, російські війська штурмували район залізниці біля Новокалинового і мали тактичний успіх силами 2 танків, невідомої кількості БМП та за підтримки піхоти. Противник також штурмував район Бердичів та Семенівки, але безуспішно.

Тривають ворожі атаки на Нетайлове та Уманське, на підступах до даних сіл ворог зумів закріпитися. Тривають важкі бої у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці. Відновилися активні бойові дії на південному сході від Вугледару.

"Загалом важка ситуація зберігається на Донецькому напрямку, але на фоні подій біля Часового Яру, вона виглядає стабільною. Ворог збирає резерви для битви за Часів Яр. Найближчі тижні принесуть багато неприємних і важких новин", - підсумовують аналітики.

Часів Яр - новини

Раніше у ISW повідомляли, що російські окупанти завдають потужних ударів плануючими бомбами по українських позиціях, щоб забезпечити подальше просування до Часового Яру.

Як зазначав військовий оглядач Денис Попович, три чинники, які дозволять захистити Часів Яр - це будівництво фортифікацій, отримання зброї і ротація військових частин для залучення свіжих сил.

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