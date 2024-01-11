Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи й на лівобережжі Дніпра - цієї доби здійснив три безуспішні атаки.

Найбільше штурмів росіян сьогодні зафіксовано на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні щодо ситуації з російським вторненням.

Зазначається, що протягом доби відбулось загалом 56 бойових зіткнень.

"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ", - інформує Генштаб.

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Водночас, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку відбито 6 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - зазначає Генштаб.

Протягом доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

При цьому, авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, на ранок 11 січня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. При цьому найгрячіше було на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Підполковник НГУ, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, коментуючи ситуацію на фронті зауважив, що наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися й у будь-яку хвилину може відкритися новий напрямок. За словами офіцера, не варто вважати вичерпаним наступальний потенціал ворогаі не варто очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію у зимовий період.

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