Зазначається, що ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На фронті тривають запеклі бої. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень з російськими окупантами.

Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook повідомив, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили дев'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили п'ять ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій.

Ситуація на фронті - останні новини

Ввечері 10 січня стало відомо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

При цьому окупанти завдали два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

У свою чергу головнокомандувач ЗУ Валерій Залужний наголошує, що російські загарбники намагаються наступати на усіх напрямках.

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