Росіяни обстрілюють житлові квартали міста.

Російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню один з районів Миколаєва, в результаті чого постраждали мирні жителі.

Про це в Telegram повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі!!! Обстріляли з РСЗВ один з районів міста. На жаль, є постраждалі... Бережіть себе, не виходьте з укриття!"- написала вона.

Також Замазєєва подякувала медикам, волонтерам Червоного Хреста, поліції, які, попри небезпеку, рятують громадян під обстрілами.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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