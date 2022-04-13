Він заявив, що від дій диктатора не повинні страждати бюджети американців.

Президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

Про це пише CNN.

Під час виступу в штаті Айова він заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи зробить диктатор геноцид в іншій країні.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і зробить геноцид за півсвіту", - заявив президент.

Також Байден повідомив, що санкціонував випуск одного мільйона барелів на день зі стратегічного нафтового запасу, щоб допомогти впоратися з "путінським підвищенням цін".

Раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що рівень звірств Росії в Україні "не піднявся до рівня геноциду".

Сам президент США назвав звірства, вчинені Росією і президентом Володимиром Путіним в Бучі, "військовим злочином".

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