Президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.
Про це пише CNN.
Під час виступу в штаті Айова він заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи зробить диктатор геноцид в іншій країні.
"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і зробить геноцид за півсвіту", - заявив президент.
Також Байден повідомив, що санкціонував випуск одного мільйона барелів на день зі стратегічного нафтового запасу, щоб допомогти впоратися з "путінським підвищенням цін".
Раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що рівень звірств Росії в Україні "не піднявся до рівня геноциду".
Сам президент США назвав звірства, вчинені Росією і президентом Володимиром Путіним в Бучі, "військовим злочином".