Джастін Трюдо наголосив, що РФ чинить воєнні злочини та злочини проти людяності, за які має відповідати Путін.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає "абсолютно правильним" називати дії Росії в Україні геноцидом.

Як повідомляє CBC News, про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Існують офіційні процеси щодо визначення геноциду, але я вважаю, що абсолютно правильно, що більше людей використовують слово геноцид щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", - сказав Трюдо.

Він нагадав, що російські військові обстрілювали медичні установи, залізничні вокзали, здійснювали напади на мирних громадян, зокрема сексуальне насильство, а також атакували українську ідентичність і культуру.

"Це воєнні злочини, за які має відповідати Путін. Це злочини проти людяності", - додав Трюдо.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився використовувати таке визначення. "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці) - брати", - заявив Макрон.

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