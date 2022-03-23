Ворог продовжує обстрілювати столицю

Мер Києві Віталій Кличко сповістив про обстріли ТЦ в Києві.

Як він зазначив в Telegram, окупанти обстріляли торговий центр в Подільському районі.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - повідомив він без уточнень.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 20 березня, російські війська завдали удару в Подільському районі Києва. Загорівся ТРЦ Retroville. Зранку 21 березня було відомо про 8 загиблих.

Служба безпеки України затримала тіктокера, після публікації якого окупанти обстріляли торговельний центр у Києві.

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