Ліквідація пожежі триває, на місці працюють 37 рятувальників.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торговельний центр та автомобілі на парковці.

Про це повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу гасять 37 рятувальників.

"Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - додали у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Постраждав ТРЦ та кілька житлових будинків.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про щонайменше одного загиблого.

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