У Києві після обстрілу сталася масштабна пожежа / фото ДСНС
У Києві внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торговельний центр та автомобілі на парковці.
Про це повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу гасять 37 рятувальників.
"Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - додали у ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Постраждав ТРЦ та кілька житлових будинків.
Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про щонайменше одного загиблого.