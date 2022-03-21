Прокуратура почала розслідування.

Увечері в неділю, 20 березня, окупанти обстріляли Подільський район столиця. Станом на 9: 30 21 березня відомо про те, що в результаті даного обстрілу загинули вісім осіб.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України.

"Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники і правоохоронці, що документують злочин. Досудове розслідування проводиться Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві", - сказано в повідомленні відомства.

Раніше УНІАН писав, що ввечері 20 березня 2022 року Збройні Сили РФ обстріляли житловий масив Подільського району Києва. Українські правоохоронні органи встановили, що в ході обстрілу були застосовані заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.

Внаслідок обстрілу загорівся місцевий торговий центр. Також були пошкоджені вікна в довколишніх житлових будинках і припарковані поруч автомобілі.

Нагадаємо, російські окупанти вбили 115 дітей в Україні. Ще 148 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вас також можуть зацікавити новини: