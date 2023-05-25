До вирішення ситуації терміново залучені усі відповідні служби та спеціальна комісія.

Російські окупанти ввечері 25 травня влучили у дамбу водосховища в Донецькій області. Виникла велика загроза підтоплення найближчих населених пунктів.

"Півтори години тому відбулось влучання в одну із дамб водосховища. Наразі терміново залучили відповідні служби та спеціальну комісію для спостереження за потоком води. Є велика загроза підтоплення населених пунктів. Згодом надамо розширену інформацію", - повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Він додав, що у населених пунктах поблизу дамби, перебуває невелика кількість людей і можливо відбуватиметься евакуація населення.

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Ситуація в Донецькій області - останні новини

Востаннє прорив дамби на Донеччині стався на початку квітня цього року. Тоді було затоплено близько 260 домівок, а рівень води досягав 1,5 метри. Внаслідок затоплення з районів поблизу Краматорська людей евакуйовували човнами, а дітей виносили на руках.

При цьому через постійні обстріли росіян ситуація в області досить важка. Від російських боєприпасів гинуть мирні жителі населених пунктів Донеччини.

У свою чергу росіяни намагаються просуватися. Тільки за сьогодні росіяни намагалися реалізувати 37 атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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