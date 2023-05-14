Під обстрілом російських окупантів були більше десятка населених пунктів, у тому числі Авдіївка, Вугледар, Костянтинівк та Курахове.

На Донеччині в результаті російських обстрілів за добу не менше 6 людей загинули, 16 поранені, зруйновані будинки та інфраструктура, пошкоджено підприємства.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зазначивши при цьому, що напередодні росіяни завдали масованого удару по Костянтинівці, в наслідок чого загинули 2 людини, поранено 10. Пошкоджено 8 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 промислових об'єкти, 5 інфраструктурних об'єктів.

Також ворог обстріляв Дружківку касетними боєприпасами — поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

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На Донецькому напрямку 4 людини загинули в Авдіївці. Курахівська ТГ зазнала 6 обстрілів: у Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Острівському — 4 приватні будинки, у Вовченці — 1 будинок.

На Волноваському напрямку у Богоявленці Вугледарської ТГ поранено 2 людини. Під обстрілами Пречистівка, Максимівка та Вугледар.

На Горлівському напрямку у Торецькій ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 30 будинків, 4 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській ТГ зруйновано 1 будинок, ще 3 пошкоджено. У Соледарській ТГ пошкоджено 5 будинків у Васюківці.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці.

Ситуація на Донеччині

На Донеччині точаться запеклі бої на кількох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

24 квітня 2023 року окупанти вбили двох жителів Донеччини - у Шахтарському, ще 13 людей в області були поранені. На Горлівському напрямку в результаті обстрілу пошкоджено школу у Часовоярській громаді. Під обстріли потрапили околиці Іллінівської громади.

26 квітня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Диліївці та Званівці

29 квітня 2023 року окупанти атакували Донецьку область: одна людина загинула, 11 поранені.

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