Росіяни просунулися на Донеччині в районі трьох населених пунктів, - DeepState (карта)

У Генштабі інформують, що на Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола.

Росіяни мають певне просування на Донеччині в районі трьох населених пунктів, стверджують аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Євгенівці, біля Новоолександрівки та Соколу", - інформує DeepState у Telegram. При цьому опубліковано оновлену карту бойових дій.

За оперативними даними Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00, на Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.

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Зранку Генштаб повідомив, що з початку доби на Покровському напрямку гаряче. Станом на 10.00 Сили оборони відбивали 15 атак противника. 10 штурмових дій зупинено, але 5 атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривали. Також у Генштабі повідомили, що дуже активний ворог сьогодні на Курахівському напрямку – там відбулось на той момент вже 10 атак противника. Загалом на фронті станом на 10.00 зафіксовано 47 штурмів окупантів.

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