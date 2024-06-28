Літак збили на Донеччині з ПЗРК "Ігла".

Вранці Генштаб повідомив про знищення чергового російського літака, а згодом у Telegram Національної гвардії України уточнили, що на Донеччині збито ворожий штурмовик Су-25 з ПЗРК "Ігла". Оприлюднено також відео ліквідації літака окупантів.

Зазначається, що гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", коли той здійснював бойовий виліт.

"Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - мовиться у повідомленні НГУ.

Втрати росіян у війні

Як повідомляв УНІАН, вранці Генштаб ЗСУ, інформуючи про оперативні втрати ворога, повідомив про збиття російського військового літака, але деталі не уточнював. Зазначалось, що це вже 360 літак, знищений нашими оборонцями під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, що стосується авіації противника, то на цей час знищено також 326 гелікоптерів росіян.

За кілька днів до цього ЗСУ повідомляли про знищення чергового Су-25 окупантів на Покровському напрямку.

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