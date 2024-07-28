Зокрема, тривають бої біля Урожайного та Нью-Йорку.

Російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що окупанти також мають просування біля інших населених пунтків.

"Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Крім того, тривають бої біля Урожайного та Нью-Йорку.

Війна в Україні: ситуація на фронті

27 липня, від початку доби і до 22:00 на передовій було зафіксовано 96 бойових зіткнень із противником, повідомили в Генштабі ЗСУ. Зазначалося, що ворог інтенсивно атакує позиції Сил оборони України на Покровському напрямку – впродовж дня агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового.

Крім того, росіяни постійно атакують Часів Яр малими групами "з усіх щілин", але "ударний кулак" не створюють. Про це розповів командир роти вогневої підтримки "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону із позивним "Санич". За його словами, окупантів нищать на тих самих точках, але ворожі військові не роблять висновків і навіть не намагаються змінювати маршрути атак.

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