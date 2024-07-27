Зазначається, що ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку - там агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Від початку доби, 27 липня, станом на 22:00 на фронті відбулося 96 бойових зіткнень із противником. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Відбито п’ять атак російських окупантів у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій станом на 22:00 тривав поблизу Вовчанська. Ситуація контрольована.

"Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 117 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артилерійських систем, бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, також знищено сім БпЛА. Зазнали пошкоджень вісім артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки", – йдеться у повідомленні.

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На Куп’янському напрямку окупанти один раз намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки. Водночас на Лиманськомунапрямку ворог атакував 14 разів. Противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили шість штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Спірного. На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

Також росіяни 15 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки ще тривали станом на 22:00.

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 248 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танка, дві артилерійських системи, шість автомобілів та шість бойових броньованих машин, одна одиниця спеціальної техніки. Окрім того, п’ять танків, три автомобіля, чотири ББМ і одна ворожа гармата були пошкоджені", – розповіли у Генштабі.

Тим часом на Курахівському напрямку станом на 22:00 було зафіксовано 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку відбулося шість боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня. На Придніпровському напрямку, українські воїни два рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Зазначається, що противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційні удари із застосуванням 88 КАБів, більше 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська вдарили по місту Глухів Сумської області з РСЗВ. Внаслідок ворожого обстрілу загинула дитина – вбитому окупантами хлопчику було 14 років. Ще 13 людей, серед яких 7 дітей, поранено, повідомили в Нацполіції. В прокуратурі зауважили, що пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

Тим часом джерело УНІАН повідомило, що в результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України було уражено три російських вертольоти на території РФ. Йдеться про Мі-8, Мі-28 та Ка-226 окупантів.

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