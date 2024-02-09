Триває розбір завалів, внаслідок влучання зруйновані житлові будинки та приміщення агрофірми.

Вдень, 9 лютого, російські окупанти скинули 7 керованих авіабомб на Сумщину, в результаті чого є загиблі та поранені люди. Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні російські терористи вкотре здійснили злочин проти мирного населення Сумщини. О 13 годині 45 хвилин ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм. За попередньою інформацією, 3 людини загинули, 4 поранено", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що розбір завалів продовжується, на місці працюють всі необхідні служби.

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За інформацією прокуратури, ворог скинув КАБи на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.

Російські керовані авіабомби

Як повідомляв УНІАН, у грудні Defense Express написало, що російський ВПК зміг ускладнити і вдосконалити блок електроніки в керованих авіабомбах (КАБ), якими РФ регулярно атакує Україну.

Так, росіяни для спорядження своїх керованих авіабомб тепер використовують не тільки модуль навігації "Комета-М", також застосовний на БПЛА, але і складний навігаційний контролер СМАРТ. З посиланням на дослідження британської дослідницької групи Conflict Armament Research наголошується, що дана модернізація КАБів дозволила росіянам "на цілих 35-40 кілометрів" збільшити їхню дальність ураження цілей.

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