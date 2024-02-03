На Сумщини перекрили низку доріг / фото ua.depositphotos.com

У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони біля кордону, повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що це рішення ухвалене на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області.

Зокрема, заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг:

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  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка;
  • Андріїівка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я;
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - наголосили у ОВА.

Напади ДРГ на прикордонні райони України

Як повідомляв УНІАН, зранку 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру, які проживали у селі Андріївка, у 5-кілометровій прикордонній зоні з РФ. 

10 січня російські диверсанти проникли в Чернігівську область і розстріляли там автомобіль на дорозі, жертвою ворогів став чоловік 1961 року народження, який працював водієм шкільного автобуса.

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