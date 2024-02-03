У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони біля кордону, повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що це рішення ухвалене на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області.
Зокрема, заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг:
- Рижівка – Будки;
- Будки – Іскрисківщина;
- Безсалівка – Іскрисківщина;
- Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
- Павлівка – Катеринівка – Ободи;
- Ободи – Степне – Перше Травня;
- Степне – Перше травня – Костянтинівка;
- Кіндратівка – Андріївка;
- Андріїівка – Олексіївка;
- Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
- Миропілля – Миропільське;
- Миропільське – Проходи – Тур’я;
- Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
- Тур’я – Степок;
- Угроїди – Степок;
- Михайлівське – Степок;
- Покровське – Степок;
- Покровка – Михайлівка;
- Покровка – Попівка – Високе;
- Покровка – Краснопілля;
- Рясне – Майське – Мезенівка;
- Порозок – Попівка;
- Олександрівка – Пономаренки.
"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - наголосили у ОВА.
Напади ДРГ на прикордонні райони України
Як повідомляв УНІАН, зранку 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру, які проживали у селі Андріївка, у 5-кілометровій прикордонній зоні з РФ.
10 січня російські диверсанти проникли в Чернігівську область і розстріляли там автомобіль на дорозі, жертвою ворогів став чоловік 1961 року народження, який працював водієм шкільного автобуса.